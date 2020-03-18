بديل سواريز في برشلونة.. آرسنال يحدد سعر نجمه للتخلي عنه

كشفت بعض التقارير الانجليزية عن ان ادارة نادي ​ارسنال​ حددت سعر بيع مهاجمه الجابوني بيير إيمريك ​أوباميانج​، الذي ينتهي عقده مع الفريق في حزيران من العام 2021.









واكدت صحيفة "مترو" البريطانية، انه في حال اصر اللاعب على الرحيل فان النادي الانكليزي سيحدد مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني لكي يمنحه الموافقة على الرحيل، بدلا من خروجه مجانا مع اقتراب نهاية عقده.





يذكر ان الصحف الإسبانية كانت قد اشارت ان النادي الكتالوني تراجع عن فكرة ضم أوباميانج، بعد ان قررت الحصول على خدمات لاعب انتر الارجنتيني لاوتارو مارتينيز.