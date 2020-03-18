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نصائح من "الصحة السعودية" لأصحاب الأمراض المزمنة خوفا من كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:17 ص
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نصحت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة، أهمية المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

ووفقًا لصحيفة "سبق"، تأتي هذه النصائح والإرشادات التوعوية امتدادًا للجهود الصحية المبذولة في توعية أفراد المجتمع كافة؛ للحفاظ على سلامتهم وتجنبهم الإصابة بالفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي مثل covid-19.

وأشارت "الصحة" عبر "إنفوجرافيك" توعوي نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أهمية الالتزام بالطعام الصحي، وممارسة أيّ نشاط بدني لمدة نصف ساعة ثلاث مرات أسبوعيًا أو أكثر وتجنب الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية والابتعاد عنهم بمسافة لا تقل عن متر وتغطية الفم والأنف بالمناديل عند السعال أو العطس أو بالمرفق عن طريق ثني الذراع.

وأكدت "الصحة" على جميع أفراد المجتمع أهمية مساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره وفي حال الضرورة العلاجية يتم الالتزام بالأدوية الموصوفة حسب تعليمات الطبيب.

وأهابت بالجميع إلى التواصل مع مركز (صحة 937) للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الثلاثاء، إننا سجلنا في المملكة 133 حالة مؤكدة، من بينها 6 حالات تعافت، ولا زال 127 حالة مستمرين في العلاج.

وأكد العبدالعالي، أن ‏الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية.

‏وأوضح أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.

‏‎وذكر أن 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبًا. ‎‏وبين أن الحالات المخالطة للمصابين بفيروس ‎كورونا وقعت في المنازل والتجمعات.

‏ولفت إلى أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.
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الكلمات المفتاحية

غسل اليدين بالماء والصابون الصحة

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