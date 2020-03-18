رونالدو وبيكهام ينقلان هاري كين إلى ريال مدريد

يفضل هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي الانتقال لريال مدريد على برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في الأيام الأخيرة، تم ربط هاري كين كتوقيع مثالي لتعزيز هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل، ومن الواضح أن هداف المنتخب الإنجليزي سيكون مستعداً لمغادرة توتنهام في الصيف، وهناك العديد من الأندية في أوروبا المهتمة بالتوقيع معه، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة، على الرغم من أن كين يفضل كتيبة زين الدين زيدان لسببين مهمين.

وقال موقع ديفنسا سنترال الإسباني: "السبب الأول هو رغبة كين في مغادرة توتنهام، حيث بات من الواضح تماماً أن المهاجم الإنجليزي لن يستمر مع السبيرز في الموسم المقبل، وهو يبحث بالفعل عن بدائل أخرى لتحديد مستقبله، ويعتبر "الملكي" الخيار الأمثل بالنسبة له".

أما السبب الثاني، يعود لاثنين من ملهميه، وهما ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو، اللذان لعبا سابقاً في ريال مدريد، وجعلا كين يرى العديد من مباريات الفريق.

ورغم أن كين غاب عن العديد من المباريات هذا الموسم مع توتنهام بسبب الإصابة، إلا إنه إحصائياته مشابهة لتلك التي يمتلكها كريم بنزيما مع ريال مدريد في هذا الموسم، إذ لعب كين 25 مباراة وسجل 17 هدفاً، ولديه تمريرتين حاسمتين في 2230 دقيقة في جميع المسابقات، ويعتبرونه في مدريد مهاجماً لا تشوبه شائبة لتسجيل العديد من الأهداف.