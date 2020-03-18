البنك المركزي يكشف عن أوضاعه المالية ومزايا تخفيض الفائدة

كشف البنك المركزي المصري عن أوضاعه المالية والإجراءات التي اتخذها لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، ومدى تأثيره على الاقتصاد.





البنك المركزي





ومن جانبه، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إنه اتخذ عددا من الإجراءات الجيدة والقوية استباقا للتأثير الذى يحدث في الخارج نتيجة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى.





البنك المركزي والاقتصاد





وتابع محافظ البنك المركزي: "لا نحب أن ننتظر حتى يحدث التأثير السلبى من فيروس كورونا، وساعدنا على ذلك أن أوضاعنا الاقتصادية والمالية في مصر قوية، فقمنا بإعطاء بعض التضحيات من أجل مساعدة القطاع الاقتصادى".





تصريحات محافظ البنك المركزي





وقال عامر محافظ البنك المركزى، في تصريحات تليفزيونية، إن آخر الإجراءات التي اتخذها البنك المركزى لتلافى الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا هو تخفيض سعر الفائدة، حيث يعد هذا أكبر تخفيض يحدث في تاريخ البنك المركزى، حيث تم تخفيض سعر الفائدة لـ 3% دفعة واحدة".





تعليمات البنك المركزي





وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بمد آجال استحقاقات القروض للقطاع الخاص لمدة 6 أشهر، موضحًا أن هذا التخفيض سيقدم دعم كامل للشركات العاملة في القطاع الاقتصادى سواء شركات قطاع خاص أو شركات حكومية أو شركات قطاع أعمال عام.







