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تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:10 ص
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن مدارس الإدارات التعليمية الثمانى، تشهد حاليا حملات التعقيم والتطهير، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشار يوسف الديب فى بيان للمديرية اليوم، إلى أن مدارس المحافظة تشهد حملات تطهير وتعقيم مبانى دواوين الإدارات التعليمية وجميع مدارس الإسكندرية، مؤكدًا على استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا Covid  19  ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.

وأشاد يوسف الديب بدور مديرى المدارس والمعلمين والإداريين والعمال الذين حرصوا على المشاركة فى أعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير بالمعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة والمشاركة فى عمليات التطهير. 

 وأكد الديب أنه تم نشر حملة توعية بالمرض من خلال الصفحة الرسمية لمديرية تعليم الإسكندرية وصفحات الإدارات التعليمية، حيث يتم بنشر تعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية للوقاية والحد من انتشار مخاطر الفيروس، ومنشورات تساهم فى تقوية المناعة، وكذلك الدور البارز لإدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة لمجابهة الفيروس بالتعاون مع أجهزة الدولة لتطهير وتعقيم الجامعات والمدارس وكافة المنشآت التى تشهد تجمعات لضمان سلامة وأمان المواطنين.

من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد أصدر تعليمات بالبدء الفورى فى شن حملات على المراكز التعليمية وكذا إغلاق محال الألعاب الإلكترونية " Play Station “ بكافة أنحاء الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية، شنت العديد من الحملات بمختلف الأحياء، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، حيث تم إغلاق 240 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، وذلك فى اليوم الأول من تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية، ثم قامت الأجهزة التنفيذية بإغلاق نحو 78 مركزا تعليميا وحضانة وصالة جيم فى اليوم الثانى من الحملة بمختلف الأحياء، جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الخاصة بالمراكز التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية. وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.


تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
تعقيم وتطهير مدارس الإسكندرية تجنبا لكورونا (صور)
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