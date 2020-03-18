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أول وفاة بفيروس كورونا في تركيا.. وارتفاع عدد الإصابات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:05 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في تركيا، اليوم الأربعاء، أول وفاة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، مع ارتفاع أعداد المصابين إلى 98.

 

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة: "اليوم، فقدنا أول مريض في حربنا ضد فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن عمر الميت 89 عامًا.

 

وكانت السلطات الصحية التركية، قد أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى 47، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

 

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