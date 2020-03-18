بلقيس فتحي تخطف الأنظار بإطلالة براقة

خطفت الفنانة بلقيس فتحي الأنظار وذلك في جلسة تصوير جديدة أطلت من خلالها بإطلالة براقة جذابة.



ونشرت بلقيس صور إطلالتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وأبدى متابعوها إعجابهم الشديد بجمالها وأناقتها.



وكانت بلقيس فتحي قد أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تداول روادها مقاطع فيديو لها من داخل إحدى حفلات الزفاف التي أحيتها قريبًا.



وظهرت بلقيس فتحي خلال الفيديوهات وهي تغني أغنية بنت الجيران لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وقدمتها بشكل رومانسي وباحساس كبير وتفاعل معها الحضور بشكل لافت.



