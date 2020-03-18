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منظمة: متوقع أن يتسبب كورونا في تقليص الاقتصاد الفنلندي 5٪

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:33 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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خفضت شركة الطيران الوطنية Finnair سعة الطيران بنسبة 90 ٪، وتراجعت بشكل أساسي إلى جدولها الزمني في الستينيات.

حذر معهد البحوث للاقتصاد الفنلندي ETLA المدعوم من لوبي الأعمال، من أن تفشي وباء فيروس كورونا الجديد قد يؤدي إلى تقليص الاقتصاد الفنلندي بنسبة تصل إلى خمسة بالمائة هذا العام وحده.

ووفقًا لـ ETLA، يمكن أن ينكمش اقتصاد الدولة الشمالية بين واحد وخمسة بالمائة هذا العام. في حين أنه لا يزال من الممكن تقليل تأثيره من خلال الإجراءات المتضافرة وإجراءات التحفيز المكثفة عبر أوروبا، تميل المنظمة حاليًا إلى السيناريو السلبي، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال رئيس توقعات معهد البحوث للاقتصاد الفنلندي ETLA، ماركو ليهموس، في بيان: "ومع ذلك، يبدو أن السيناريو الأساسي الأكثر إيجابية غير مرجح في الوقت الحالي. نقدر أنه في الطرف السلبي من المقياس (تقلص بنسبة خمسة في المائة) يبدو من المحتمل جدًا الآن".

وقال المعهد في تغريدة على موقع "تويتر": "تم إصدار تقديرات ETLA الأخيرة: يمكن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لفنلندا بنسبة 5٪ هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا".

وحسب تقديرات ETLA، سيكون النشاط الاقتصادي قد انخفض بنسبة 10٪ تقريبًا بين أبريل ويونيو، قبل أن يتطلع أخيرًا إلى الارتفاع.

وأوضح أكي كانجاسشارجو، المدير التنفيذي لمعهد ETLA، أن الإسقاط يستند إلى تقييمات لكيفية تصرف الاقتصاد الصيني خلال ذروة تفشي وباء الفيروس التاجي هناك.

وأوضح كانجاسارجو: "وفقًا لهذه التحليلات، بين يناير وفبراير، انكمش الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 13 في المائة، لكنه تعافى بالفعل خلال مارس. نفترض أن أوروبا وفنلندا لن تعتمدا إجراءات قوية بنفس القدر لمنع انتشار الفيروس، لذا لن يتباطأ الاقتصاد كثيرًا، ولكن تأثير الفيروس سيستمر لفترة أطول".
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