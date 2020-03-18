محافظ المنيا: حملات مكثفة لمنع الشيشة والتصدي للتلاعب بالأسعار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هناك حملات مستمرة على مدار اليوم على الكافيهات لمنع الشيشة من كافة الكافيهات على مستوى المحافظة، معقبًا: "أنا نزلت بنفسي على الكافيهات لمنع الشيشة، وتم منع الشيشة على مستوى المحافظة".





وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع أي تجمعات، حيث تم إغلاق نحو 178 مركزا للدروس الخصوصية حتى الآن، وتم منع الأسواق الجماعية على مستوى المحافظة، مع تعقيم كافة الجهات الحكومية والمنشآت، ومنع التكدسات لدى وحدات المرور، ومنع الأفراح وسرادقات العزاء.





وتابع محافظ المنيا، أن المواطنين بالمحافظة مقدرين الظرف والجميع ملتزم بالتعليمات، مشيرًا إلى أن هناك حملات بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الأمن والغرف التجارية للتصدي للتلاعب بأسعار السلع، مؤكدًا أن كافة السلع الغذائية والتموينية موجودة ويتم متابعتها يوم بيوم، مشددًا على أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات للتعامل مع أي حالات اشتباه بفيروس كورونا، وتوفير كافة المستلزمات الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.





وقرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات، سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة لحين صدور أي تعليمات أخرى.





وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية، بشأن متابعة الإجراءات المتخذة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد، ولك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.





وشدد المحافظ، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين لتلك القرارات، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات التي اتخذتها المحافظة كإجراء احترازي ووقائي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.





وكان المحافظ قد أصدر عددا من القرارات في وقت لاحق تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا، لحين إشعار آخر.





كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والأحياء والمراكز والمدن والمديريات





كما قرر المحافظ، منع تدخين الشيشة منعًا باتًا داخل كافة المقاهي، والكافيهات، والمحال العامة، داخل نطاق الوحدات المحلية، لجميع مراكز، ومدن، وقري، محافظة المنيا، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين لهذا القرار.





وقرر المحافظ إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية بمراكز المحافظة، ووجه، مديرية التموين بالبدء في تنظيم حملات مكثفة لضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.



