تفاصيل مفاوضات الزمالك مع بن عيادة

كشف فيصل عبيد مدير أعمال الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن فريق شباب قسنطينة عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب في الموسم المقبل.









وقال عبيد في تصريحات تليفزيونية: كانت هناك جلسة بالفعل مع مسئولو الزمالك خلال تواجدهم في تونس لمواجهة الترجي ولكن بعدها النادي لم يتحرك رسمي بشأن ضم اللاعب









واضاف: تحدث معي أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك مبدياً رغبة واضحة بالتعاقد مع اللاعب ولكن لا توجد أشياء رسمية حتي الآن.









وأوضح أن عقد حسين بن عيادة مع قسنطينة ينتهي في ختام هذا الموسم، مؤكدًا أن اللاعب استدعي للمنتخب الأول، قبل إلغاء مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021، التي كانت مقررة في مارس الجاري