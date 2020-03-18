حملات تطهير في مدارس الدقهلية لمجابهة كورونا (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، حملات للتعقيم والتطهير استهدفت المدارس على مستوي المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع تعليق الدراسة.





تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.





وأفاد علي عبد الرؤوف وكيل تعليم الدقهلية، أن مدارس المحافظة تشهد حملات تطهير وتعقيم، مستمرة خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا Covid 19، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.





وأشاد وكيل تعليم الدقهلية، بدور مديري الإدارات التعليمية ومديرى المدارس والمعلمين والإداريين والعمال الذين حرصوا على المشاركة في أعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير بالمعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة والمشاركة في عمليات التطهير.





وتم نشر تعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.





وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية شدد علي تفعيل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وأعلن مختار عن لجنة دائمة لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد وغرفة العمليات المركزية فى حالة انعقاد دائم لمتابعه التداعيات وتلقى شكاوى المواطنين









ووجه فرق التطهير التابعة لمديرية الصحة باستمرار أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات للوقاية.





وكلف رؤساء والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التى تم اتخاذها بكل دقه وحسم، وتنفيذ حملات للرقابة على الصيدليات ومحلات الاغذيه للتأكد من البيع لمستلزمات التطهير والوقاية والسلع الغذائية للمواطنين دون مغالاة فى أسعارها، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لكيفية الوقاية من المرض واتخاذ الحيطة والحذر فى كافة الأماك.





وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تشكيل لجنة دائمة على اعلى مستوى برئاسته وعضوية هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والسيد دايرة وكيل وزارة التموين والمهندس احمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وذلك لمتابعة تنفيذ كافه الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف محافظ الدقهلية أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التداعيات المتعلقة بالفيروس وتلقى شكاوى المواطنين.







