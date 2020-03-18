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تفاصيل جديدة بشأن إصابة محمد حماقي بـ "كورونا"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:53 ص
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محمد حماقي
محمد حماقي
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تصدر المطرب المصري محمد حماقي "ترند" محرك البحث الشهير "جوجل" بعدما تداول رواد مواقع الواصل الاجتماعي منشورات تفيد بإصابة النجم الشاب بفيروس "كورونا".

محمد حماقي يرد

ورد النجم محمد حماقي على هذه الأنباء لينهي هذا الجدل المثار بشأن حالته الصحية، ويكشف حقيقة إصابته بفيروس "كورونا" من عدمه.

محمد حماقي "سليم"

وقال محمد حماقي في منشور له على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام"، إنه صحيح ولا يعاني من أية أعراض، مؤكدًا أنها شائعة كاذبة لا أساس لها من الصحة، وخبر كاذب.

فيديو محمد حماقي 

وكشف محمد حماقي كذب الشائعة قائلًا: "مساء الخير عليكم جميعا أنا بعمل الفيديو دا من البيت، ويمكن مش بعمل دا كتير، بس النهارده جاتلي رسائل كتير جدًا على الواتس آب، إن في إشاعة بتقول إني عملت تحليل لفيروس كورونا وإن النتائج كانت إيجابية، ولكن ده مش حقيقي خالص أنا في البيت الحمد لله كويس".

محمد حماقي وجمهوره

ووجه محمد حماقي الشكر لمتابعيه، مطمئنًا إياهم على حالته الصحية، ومطالبًا جمهوره بتوخي الحذر وأخذ الحيطة، وأن لا يترك أحد البيت قدر الإمكان، موضحًا: "يعني النزول يكون على قد الشغل بس، بلاش تجمعات والسهر في أماكن زحمة".




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