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ارتفاع أسعار الذهب العالمي اليوم الأربعاء

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:50 ص
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بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب العالمى اليوم الأربعاء، إذ أدى تحفيز إضافي من الولايات المتحدة لتهدئة بعض المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا وأوقف اتجاها لبيع المعادن النفيسة للحصول على النقد، على الرغم من أن صعود الدولار كبح المكاسب.
 
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1529.01 دولار للأوقية، بعد أن زاد نحو 1% في وقت سابق من الجلسة.
 
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1529.40 دولار للأوقية.
 
وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس إن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي لدعم السيولة ساعدت في المقابل المعدن الأصفر.
 
وقال "ذلك عزز المعنويات قليلا ورأينا انحسارا لبعض ذلك السلوك، وهو أن تبيع الذهب ضمن أصول أخرى للعثور على النقد".
 
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء إنه سيعيد العمل بتسهيل تمويلي استخدمه خلال الأزمة المالية في 2008 لتقديم الائتمان مباشرة للشركات والأسر مع تنامي المخاوف بشأن أزمة سيولة بسبب الفيروس في الأيام القليلة الماضية.
 
وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع والذي بلغه أمس الثلاثاء مقابل عملات منافسة رئيسية، مما يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.1 % إلى 1644.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4% إلى 670.68 دولار.
 
وزادت الفضة 1.9 % إلى 12.83 دولار للأوقية بعد تراجعها على مدى ثماني جلسات.
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