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"المسماري" يشترط انسحاب مرتزقة أردوغان من ليبيا لوقف إطلاق النار

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:48 ص
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المسماري
المسماري
وكالات
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اشترط المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، خروج مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا، لوقف إطلاق النار.

 

وقد أعلن المسماري، استعداد الجيش لوقف اطلاق النار بشرط خروج القوات التركية والمرتزقة التي جلبتهم أنقرة" إلى ليبيا.

 

وفي وقت سابق، قد أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  جنود أتراك الى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

 

واتهم المسماري تركيا "بنقل الإرهابيين إلى ليبيا على طائرات مدنية".

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مرتزقة أردوغان ليبيا الهدنة الجيش الليبي

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