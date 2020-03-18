رسميا.. الإعلان عن مصير وموعد الامتحانات في الجامعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن توقف الدراسة لمدة أسبوعين سوف يفيد بشكل كبير في تقليل التجمعات داخل الجامعات والمعاهد والمدارس، وهذا لا يعني توقف الدراسة، وإنما يهدف لإبقاء الطلاب في المنازل، مع استمرار توصيل المعلومات والدروس للطلاب من خلال المواقع الإلكترونية.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال تصريحات عبر برنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عام ونصف على تطبيق التحول الرقمي في التعليم، لإتاحة البنية التحتية لتطبيق أقصى درجات التكنولوجية في التعليم بالتعليم عن بعد وكافة الموضوعات بالمتعلقة باستخدام تكنولوجيا العصر والجامعات الذكية في التعليم، مناشدًا الطلاب باستغلال فترة الإجازة ومراجعة المواد الدراسية على مستوى العام استعدادًا لامتحانات نهاية العام.





وأكد وزير التعليم العالي، أنه حال انتهاء فترة تعليق الدراسة خلال الأسبوعين المقررين، وكان هناك مساحة من الوقت لدى الكليات لعقد امتحانات الميدتيرم سيتم إجراء الامتحانات، وحال تقرر مد فترة تعليق الدراسة سيتم إجراء امتحان الميدتيرم مع امتحان نهاية العام وضم الدرجات معًا.





ونوه إلى أن هناك اجتماع السبت المقبل للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة ودراسة كافة الحلول، والوصول لنتيجة مريحة للطالب والأسر وأعضاء هيئة التدريس، مشددًا على أننا في ظرف استثنائي، ولا بد أن نأخذ مساحة من الوقت للدراسة، وما يهمنا هو صحة الطالب في المقام الأول.





وتابع "عبد الغفار"، أن اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرًا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجامعات، هي نتاج لقانون منذ 2018 المعني بتنظيم الجامعات الأجنبية في مصر، والتي تضمن مادة خاصة بإنشاء الصندوق وبها وسائل دعم مختلفة منها 5% من ميزانية الجامعة الدولية عند إنشاءها، و2% من مصروفات الطلاب الذي يدرسوا بها، وما تخصصه الدولة من ميزانية، والهبات والتبرعات من الجهات المختلفة، لدعم أعضاء هيئة التدريس والبحوث حال احتاجوا لدعم اجتماعي أو صحي.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.





وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها.



