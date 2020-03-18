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وكيل وزارة التعليم يعبر عن سعادته لاكتمال كافة الاستعدادات لبدء عملية التعليم عن بعد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:41 ص
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وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم
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عبّر الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، عن سعادته البالغة لاكتمال كافة الاستعدادات لبدء عملية التعليم عن بعد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وقال وكيل وزارة التعليم، إن كافة الأمور الفنية والتقنية أصبحت جاهزة لهذه العملية من حيث جاهزية البرامج والفيديوهات والمعلمين والأفلام وقنوات اليوتيوب لجميع المراحل، فضلا عن التعاون مع شركات الاتصالات بالدولة لهذا الغرض لتسهيل الحصول على الإنترنت وتعزيز الأجهزة الإلكترونية.

وشدد وكيل وزارة التعليم على أهمية وحيوية دور أولياء الأمور في هذه العملية، من خلال التعرف على برامج وخطط التعليم عن بعد ومتابعة أبنائهم وتقييماتهم ومدى استيعابهم للمادة.

وكشف وكيل وزارة التعليم، عن أنه لن تعقد بالنسبة للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر اختبارات في نهاية العام الدراسي، أي نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الأكاديمي، وإنما سيتم بدلًا عن ذلك تقييمهم بشكل مستمر يوميًا وأسبوعيًا.

وبخصوص اختبارات الشهادة الثانوية العامة للصف الثاني عشر، نوه وكيل وزارة التعليم إلى أن 12 ألف طالب وطالبة سيؤدون هذه الاختبارات، كما جرت العادة كل عام عبر اللجان المخصصة في جميع مدارس دولة قطر بما في ذلك المدارس الثانوية غير المشغولة بالطلاب.
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الكلمات المفتاحية

وكيل وزارة التعليم تعليم عن بعد الدكتور ابراهيم بن صالح النعيمي

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