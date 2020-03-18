وكيل وزارة التعليم يعبر عن سعادته لاكتمال كافة الاستعدادات لبدء عملية التعليم عن بعد

عبّر الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، عن سعادته البالغة لاكتمال كافة الاستعدادات لبدء عملية التعليم عن بعد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.





وقال وكيل وزارة التعليم، إن كافة الأمور الفنية والتقنية أصبحت جاهزة لهذه العملية من حيث جاهزية البرامج والفيديوهات والمعلمين والأفلام وقنوات اليوتيوب لجميع المراحل، فضلا عن التعاون مع شركات الاتصالات بالدولة لهذا الغرض لتسهيل الحصول على الإنترنت وتعزيز الأجهزة الإلكترونية.