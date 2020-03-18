أداء متباين لمؤشرات البورصة خلال مستهل التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 9279 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10353 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3422 نقطة.





فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 977 نقطة.



