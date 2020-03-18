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أداء متباين لمؤشرات البورصة خلال مستهل التعاملات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:20 ص
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بوابة الفجر
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 9279 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10353 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3422 نقطة.

 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 892 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 977 نقطة.
 
 

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