نجوى كرم تستعين بطبيب لمواجهة فيروس كورونا

شاركت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام، وظهرت من خلاله برفقة صديقها الطبيب وليد خير الله.



وطلبت نجوى من د.وليد أن يقدم عدة نصائح ذهبية لجمهورها للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد والذي بات يهدد أمن وصحة المواطنين بكافة أنحاء العالم.



جدير بالذكر أن نجوى كرم تشارك في برنامج ذا فويس سينيور، ضمن أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم أيضًا كلًا من الفنان هاني شاكر والديڤا سميرة سعيد والفنان ملحم زين.



ويتضمن البرنامج 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.