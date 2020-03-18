الصين: فيروس كورونا كشف النقاب عن عيوب النظام الصحي العالمي

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، جينج شوانج، فإن الصين تدعو المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لأمن الصحة العامة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وبحسب المتحدث باسم الوزارة، جينج شوانج، فإن الصين تدعو المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لأمن الصحة العامة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

أبلغت الصين عن ما يقرب من 81000 حالة إصابة بعدد 3237 حالة وفاة حتى الآن، في حين يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 200.000 حالة وفاة بما مجموعه 8000 حالة وفاة.

أبلغت الصين عن ما يقرب من 81000 حالة إصابة بعدد 3237 حالة وفاة حتى الآن، في حين يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 200.000 حالة وفاة بما مجموعه 8000 حالة وفاة.

في اليوم السابق، اقترح مسؤول من معهد الصين والتنمية العالمية في جامعة هونج كونج، أن الصين يمكن أن تواجه موجة أخرى من عدوى فيروس كورونا COVID-19 حيث بدأ الناس في البلاد في العودة إلى أماكن عملهم.