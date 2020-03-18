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الصين: فيروس كورونا كشف النقاب عن عيوب النظام الصحي العالمي
الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:28 ص
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مـحــمد حســــــــــين
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صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بأن وباء فيروس كورونا الجديد كشف النقاب عن عيوب النظام الصحي العالمي.
وبحسب المتحدث باسم الوزارة، جينج شوانج، فإن الصين تدعو المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لأمن الصحة العامة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".
أبلغت الصين عن ما يقرب من 81000 حالة إصابة بعدد 3237 حالة وفاة حتى الآن، في حين يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم ما يقرب من 200.000 حالة وفاة بما مجموعه 8000 حالة وفاة.
لا تزال الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا هي البلدان الأكثر تضرراً من العدوى المميتة.
في اليوم السابق، اقترح مسؤول من معهد الصين والتنمية العالمية في جامعة هونج كونج، أن الصين يمكن أن تواجه موجة أخرى من عدوى فيروس كورونا COVID-19 حيث بدأ الناس في البلاد في العودة إلى أماكن عملهم.
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