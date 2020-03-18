برلماني يشيد باحترافية القوات المسلحة فى مواجهة كورونا

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة؛ لمعاونة أجهزة الدولة فى الإجراءات الوقائية؛ لمجابهة الفيروس تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن القوات المسلحة كعادتها دائمًا تبادر بتقديم الدعم الكامل في مواجهة الأزمات التي تواجه الدولة.





ووجه عامر في بيان، اليوم الأربعاء، تحية قلبية لبواسل القوات المسلحة الذين بدأوا فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وبدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتى عين شمس والأزهر.





جدير بالذكر أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتى عين شمس والأزهر.





وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.

وأظهرت عناصر القوات المسلحة خلال عمليات التطهير والتعقيم مدى ما يتمتعون به من كفاءة واحترافية واستعداد عالى لتنفيذ كافة المهام على أكمل وجه وبذل الجهد من أجل صحة وسلامة شعب مصر العظيم.





وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة فى الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس مشيدًا بما لمسه من تعاون فعال ودقة في الأداء من الأطقم المكلفة بتنفيذ المهام المكلفين بها.





وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن القوات المسلحة كعادتها دائمًا تبادر بتقديم الدعم الكامل في مواجهة الأزمات التي تواجه الدولة، فيما أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تثمن جهود القوات المسلحة في تقديم الدعم العاجل والمبادرة بعملية التطهير والتعقيم داخل الجامعة حرصا علي سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



