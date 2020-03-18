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إيمي سمير غانم تطلب الطلاق من حسن الرداد.. والسبب؟

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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بعد تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو جديد من سفر الفنان حسن الرداد لقضاء شهر العسل مع زوجتة مع الفنانة إيمي سمير غانم، وأثار مقطع الفيديو جدلًا كبيرًا بعد تداوله في العديد من المواقع.

وقال حسن، خلال مقطع الفيديو:"بعد انتهاء الزفاف وأثناء استقلالنا الطائرة مزحت مع إيمي، فانفعلت وطلبت إيمي مني الطلاق لأنها لا تحب المزاح خارج المنزل لافتًا إلى أنه في حياته العادية يحب الحركة والضحك والمزاح وسماع الموسيقى الصاخبة، وهي عكسي تمامًا".

وتابع الرداد: "الكلام ده مليش فيه خالص أنا، أنا بحب أتحرك كتير ف الطيارة وأروح وآجي وأكلم الناس وأهزر...وهي ملتزمة وقاعدة وعايزاني ألتزم زيها وأقفل الموبايل".

وأضاف: "لقيتها أول الطيارة ما اتحركت خايفة ومرعوبة، فأنا بهزر معاها وقلت أعمل فيها مقلب وأخوفها ونقلبها هزار، فبقولها أهم جايين علينا".

واختتم حديثه: "وبصيت ناحية الشباك لقيتها خافت وقاعد تقول لا لا وتعيط وتصرخ وتقول:" طلقني".

وعلقت إيمي، على حديث زوجها حسن قائلة: "أنا خوفت قولت معقولة لسه متجوزة من ساعات ومسافرة ويخوفني! ولقتني عايزة بابا وماما أنا خايفة ومرعوبة وهو جاي يخوفني زيادة بدل ما يهديني".

ورد حسن عليها قائلًا: "بالظبط وخد من الهبل بتاعها ده كتير في الحياة".

يذكر أن حسن الرداد تزوج من إيمي سمير غانم، يوم الأثنين 5 نوفمبر عام 2016، وأحتفلوا بالزواج في مدينة الجونة وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.
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