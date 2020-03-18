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بسبب كورونا.. إخلاء المدينة الجامعية من الطلاب في حلوان

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:29 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أية حمروشي
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أخلت جامعة حلوان المدن الجامعية من الطلاب تمهيدًا لإجراء عمليات التطهير والتعقيم بالجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية  للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال إتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الطلاب، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتأجيل الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.  

وأوضح رئيس الجامعة: أنه تم إخلاء غرف الطلاب بالمدن الجامعية في قطاعات: "حلوان، والألف مسكن، والمطرية"، بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، مع إتاحة الفرصة لتواصل الطلاب مع مشرفي مباني المدن الجامعية، في إطار حرص الجامعة على سلامة الطلاب ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد ولإجراء عملية تعقيم شاملة بكافة أرجاء المدن في كافة القطاعات. 

وأشار أن جامعة حلوان قد اتخذت قرار الإخلاء تمهيدًا لعمليه التعقيم الشاملة لكافة المبانى والغرف، في الوقت الذي أعدت فيه الجامعة مبكرًا خطة استباقية شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال اتخاذ كافة  الإجراءات الوقائية، حيث تم توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه، وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

وقامت أمس الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان، تحت إشراف الدكتور محمد عمر، بحملة تطهير وتعقيم لمبني رئاسة الجامعة والمبنى الإداري، وذلك استمرارا  للحملة التي بدأت بتعقيم كافة المدرجات والقاعات والمنشأت على مستوى الجامعة وكذلك الكليات داخل وخارج الحرم الجامعي في ظل خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة: أن إجراءت الوقاية من فيروس كورونا المستجد بدأئتها الجامعة مبكرا منذ الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام، من خلال الحملات الإعلامية التوعوية والندوات التي عقدت للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين بكافة الكليات، بالتزامن مع الإعلان الأول عن اكتشاف الفيروس وقبل انتشاره على مستوى العالم وتدعيما لشعار الوقاية خير من العلاج انتشرت فرق الطب الوقائي بجميع مواقع الجامعة لتعقيم كافة الأماكن بإخلاص ووعي وتفاني في العمل وقال تلك هى طبيعة ومواقف المصريين عند الشدائد.

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