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عثمان ديمبيلي المستفيد الأكبر من تأجيل اليورو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:25 ص
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بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اللاعب الوحيد في برشلونة المستفيد من تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.


ووفقا لصحيفة الماركا الإسبانية فإن قرار تأجيل بطولة يورو 2020 هو من أسعد الاخبار للفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة المصاب.


واضافت الصحيفة، أن الفرنسي يشعر بسعادة كبيرة حيث لم يكن الفرنسي قادراً على الوصول إلى البطولة الأوروبية هذا الصيف بعد إصابته في أوتار الركبة، ثم خضع لعملية جراحية في فنلندا، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة 5-6 أشهر اعتماداً على عملية تعافيه من الإصابة.


واكدت الصحيفة على أن ديمبلي سيكون قادر على التعافي تماماً من هذه الإصابة، وفي حال عدم تعرضه لانتكاسة أخرى، سيكون بإمكانه اللعب مع المدرب ديدييه ديشامب.
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