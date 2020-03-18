Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس مياه الشرب يكشف سبب انقطاع الخدمة وعلاقته بالأمطار (فيديو)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:26 ص
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن قطع مياه الشرب عن بعض المناطق نتيجة الأمطار الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة إجراء استثنائي حتى تستطيع شبكات الصرف الصحي استيعاب مياه الأمطار، وطالبنا المواطنين بترشيد الاستهلاك خلال فترة تساقط الأمطار بغزارة حتى تتمكن شبكات الصرف من استيعاب مياه الأمطار.

وأضاف "رسلان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ شبكة صرف منفصلة لمياه الأمطار تكلفتها عالية جدًا جدًا، ولا يمكن الإقدام عليها إلا بعد وجود دراسات تُشير لتساقط كميات كبيرة من الأمطار على مصر في المستقبل، وطالبنا هيئة الأرصاد بعمل دراسات للتعامل مستقبلًا، منوهًا بأن هناك أفكار بعمل خزانات مياه أسفل الحدائق لجمع مياه الأمطار بها وتخزينها لإعادة استخدامها في مياه الري.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أننا حاليًا نستفيد من مياه الأمطار ونعيد استخدامها بعد معالجتها بمحطات المعالجة، منوهًا بأن الأمطار تساقطات على أماكن غير مأهولة بالسكان على الجبال وفي الصحراء وبعدها انجرفت قطع منها وتجولت لمخرات السيول مع وجود رمال ناعمة مما تسبب في تعكر المياه.

ونوه أن محطات المياه بها فلاتر لها قدرة على استيعاب هذه العكارة، موضحًا أن إغلاق محطات المياه لـ 6 ساعات أول أمس كان هدفه غسل الفلاتر وإتاحة الفرصة لعكارة المياه لتتسرب في قاع النيل، مؤكدًا أن محطات المياه لم تعود للعمل بكامل طاقتها، وكلما تظهر عكارة في المياه يتم إغلاق محطات المياه لحين هدوء العكارة وغسل الفلاتر وإعادة التشغيل.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس الماضي، نظرا لظروف الطقس السيئ، حيث استثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بجهود العاملين في قطاع الدولة، لتعاملهم مع أزمة الطقس، حيث وجه المحافظين إلى المتابعة الدورية لحظة بلحظة، لافتًا إلى وفاة 20 حالة بسبب الطقس السييء، متقدمًا بخالص العزاء لأسر الضحايا. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الخروج من هذه التجربة الخاصة بالطقس السييء، بضرورة تدعيم بعض البنية التحتية، وفقًا للمقتضيات.

كانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المصالح الحكوميه الطقس السي استيعاب مياه الامطار احترازي أزمة الطقس

أخبار تهمك

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإعلان رسميا عن نقيب المحامين الجديد

منذ أقل من ساعة

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 8 ساعات

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 13 ساعة

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

منذ حوالي 5 ساعات

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 20 ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

5 مؤسسات رفعت حالة الطوارئ بسبب الطقس

رئيس شركة المياه معتذرا: سنكرر القطع في هذه الحالة

محافظ بورسعيد: نشر 100 معدة للتعامل مع مياه الأمطار (فيديو)

"القابضة لمياه الشرب": حلوان الأكثر تضررًا من الطقس

المياه: انقطاع الكهرباء بمناطق بالقاهرة حفاظًا على شبكة الصرف

محافظ الفيوم: المصريون هم الأبطال الحقيقيون في أزمة الطقس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:03 ص

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

07:35 ص

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status