عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بكلمات من القلب

شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني متابعيه بمقطع فيديو لإبنته دانا الحلاني يتضمن مشاهد مختلفة لها وهنأها بعيد ميلادها.



وعلق الحلاني على الفيديو بكلمات من القلب قائلًا: كل سنة وأنتي كل الدني وابنتي الغالية دندونا ياعمري ويافرحة البيت.



من جانب آخنشر الفنان عاصي الحلاني، مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر في الفيديو زوجان في مرحلة عمرية متقدمة يمكثان داخل منزلهما، يحتسيان النبيذ أمام شاشة تليفزيون كبيرة وكأنهم يجلسون على أحد الشواطئ.



وعلق الفنان اللبناني على الفيديو قائلًا:"بزمن الكورونا عم نشوف العجائب، هيك بتعمل القعدة بالبيت وكرمال صحتك وكرمال عيالك خليك بالبيت".



وعلى جانب آخر، يضع عاصي الحلاني اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، الذي يدرس طرحه أواخر شهر مارس الجاري، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ويضم الألبوم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية. والخليجية والبدوية.