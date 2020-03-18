Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بكلمات من القلب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:12 ص
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني متابعيه بمقطع فيديو لإبنته دانا الحلاني يتضمن مشاهد مختلفة لها وهنأها بعيد ميلادها.

وعلق الحلاني على الفيديو بكلمات من القلب قائلًا: كل سنة وأنتي كل الدني وابنتي الغالية دندونا ياعمري ويافرحة البيت.

من جانب آخنشر الفنان عاصي الحلاني، مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر في الفيديو زوجان في مرحلة عمرية متقدمة يمكثان داخل منزلهما، يحتسيان النبيذ أمام شاشة تليفزيون كبيرة وكأنهم يجلسون على أحد الشواطئ.

وعلق الفنان اللبناني على الفيديو قائلًا:"بزمن الكورونا عم نشوف العجائب، هيك بتعمل القعدة بالبيت وكرمال صحتك وكرمال عيالك خليك بالبيت".

وعلى جانب آخر، يضع عاصي الحلاني اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، الذي يدرس طرحه أواخر شهر مارس الجاري، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ويضم الألبوم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية. والخليجية والبدوية.
Advertisements

أخبار تهمك

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 8 ساعات

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان رسميا عن نقيب المحامين الجديد

منذ أقل من ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 3 ساعات

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 13 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:03 ص

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

07:35 ص

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status