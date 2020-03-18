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إسرائيل تضع وزيري الداخلية والزراعة تحت الحجر الصحي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:06 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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وضعت السلطات الصحية في إسرائيل، وزيري الداخلية آريه درعي والزراعة تصاحي هانغبي، قيد الحجر الصحي بعد أن خالطا رئيس مجلس مرحافيم – شاي حجاج، المصاب بفيروس كورونا، خلال اجتماع عقد في كفار هاماكابيا، بحسب وكالة سبوتنيك.

 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أوعز إلى النائبين ألون شوستر ورام بن براك في كحول لافان بأن يكونا في الحجر الصحي بسبب كونهما خالطا مصابين بكورونا.

 

وقد سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية،90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات 427.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية من 337 إلى 427 حالة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

 

​​ولفتت وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أن 5 من المرضى في حالة حرجة، بينما تعتبر أعراض 10 أشخاص آخرين متوسطة الخطورة، وتعد حالة الغالبية الساحقة من المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين لا يزال عند نقطة 11 شخصا.

 

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