للوقاية من كورونا.. إجراءات مشددة في مستشفى الطلبة بجامعة حلوان

تشهد جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عملية تطهير وتعقيم، وذلك عقب قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.





وأعلن الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة بالجامعة، أن المستشفى اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية حيث يتم تطهيرها مرتين يوميًا وتطهير الأسطح بين كل مريض َآخر، بجانب تنظيم دخول المرضى للمستشفى لمنع التكدس، حيث تعمل المستشفى بكامل طاقتها لخدمة أبناؤنا الطلاب في جميع التخصصات وتقديم توعية لكل المرضى عن طرق الوقاية.





كما تم توفير مطهرات مثل: الإستريليم للفريق الطبي، ويقوم الأطباء بإرشاد وتوعية الطلاب خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بطرق الوقاية، وتعليق ملصقات للتوعية بطرق الوقاية.





وفي سياق أخر قامت بالأمس الإدارة العامة للشئون الطبية، تحت إشراف الدكتور محمد عمر، بحملة تطهير وتعقيم لمبنى رئاسة الجامعة والمبنى الإداري، استمرارا للحملة التي بدأت بتعقيم كافة المدرجات والقاعات والمنشأت على مستوى الجامعة، وكذلك الكليات داخل وخارج الحرم الجامعي في ظل خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة: أن إجراءت الوقاية من فيروس كورونا المستجد بدأئتها الجامعة مبكرا منذ الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام من خلال الحملات الإعلامية التوعوية والندوات التي عقدت للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين بكافة الكليات، بالتزامن مع الإعلان الأول عن اكتشاف الفيروس وقبل انتشاره على مستوى العالم، وتدعيما لشعار الوقاية خير من العلاج، انتشرت فرق الطب الوقائي بجميع مواقع الجامعة لتعقيم كافة الأماكن بإخلاص ووعي وتفاني في العمل، قائلا: "تلك هي طبيعة ومواقف المصريين عند الشدائد".





وأضاف: تم تعقيم كافة المدرجات والمكاتب والأسطح والمباني والكليات، خلال فترة إجازة الطلاب، موضحًا أنه سيتم إجراء عملية التعقيم بشكل دوري وعقب عودة الطلاب للدراسة وبصورة مستمرة، هذا إلى جانب نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء الجامعة.



وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، إلى وجود لجنة لمتابعة التقارير اليومية من عمداء الكليات عن أعمال التطهير والتعقيم الجارية بمختلف مباني ومنشآت الجامعة، التي تشمل مباني المدن الجامعية ومدرجات ومعامل الكليات للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عمليات التعقيم بدأت منذ فترة ولكن يتم تكثيفها الآن بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة.



