تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت خلال مستهل تعاملات الأربعاء

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرا 10.580 نقطة ليصل إلى مستوى 4466.14 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% خاسراً 9.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4697.96 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% خاسراً 9.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4013.76 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.09%، خاسرا 3.570 نقطة ليصل إلى مستوى 3934.44 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 65.3 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون دينار كويتى عبر 5832 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.60%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 2.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%.



