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تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت خلال مستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:45 ص
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بوابة الفجر
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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% خاسرا 10.580 نقطة ليصل إلى مستوى 4466.14 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% خاسراً 9.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4697.96 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.24% خاسراً 9.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4013.76 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.09%، خاسرا 3.570 نقطة ليصل إلى مستوى 3934.44 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 65.3 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون دينار كويتى عبر 5832 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.60%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 2.19%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%.
 
 
 

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