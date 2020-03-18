Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الإنتاج الحربي يبحث إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال (صور)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:03 ص
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
الفجر
Advertisements
التقي الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار المصري والوفد المرافق له؛ لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من خلال جذب مزيد من الاستثمارات فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ووفقا لبيان صحفى لوزارة الإنتاج الحربي، تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات التى تقوم وزارة الإنتاج الحربي بدراسة تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية وكذا مشروعات تطوير بعض خطوط الإنتاج بشركاتها والوقوف على سبل التمويل المتاحة، وأهم المعوقات التى تواجه العملية التنفيذية، كما تم استعراض مستجدات التعاون القائمة بين الجانبين ومتابعة تنفيذ عقد توريد البوابات الأمنية لصالح هيئة الاستثمار.

واستعرض العصار عدد من المشروعات الاستراتيجية المنتهى إعداد دراسة جدوى لها والتي تضمنت مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدء من الرمال بالتعاون مع الشركات الصينية الرائده فى هذا المجال، ومشروع تصنيع إطارات السيارات بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، كما تم استعراض عدد من المجالات التى يمكن الاستثمار من خلالها لتطوير الإمكانيات المقامة بشركات الإنتاج الحربي.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة الاستثمار على وجود بيئة استثمارية ضخمه فى الوقت الحالى بعد التطور المشهود فى الصناعة خلال الفترة السابقة، معربا عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تشارك بها وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات المصرية والعالمية، وعن دعمه الكامل لتسهيل أى معوقات يمكن أن تساهم فى دفع عجله التنمية فى ظل تطورات الوضع الاقتصادى الراهن.

وفي سياق آخر شهد وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور محمد سعيد العصار مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التميز العلمى والتكنولوجى  ومركز نظم المعلومات والحواسب التابعين للوزارة وشركة "أيقن للتكنولوجيا الرقمية IKEN  فى مجال التحول الرقمى، بحضور المهندس حسام رضا حامد الجمل العضو المنتدب للشركة وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتى توقيع مذكرة التفاهم مع شركة " أيقن للتكنولوجيا الرقمية IKEN " في إطار اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمي، كما يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الإنتاج الحربى للتصنيع الرقمي وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط الإنتاج بالشركات والوحدات التابعة لها، خاصةً في ظل ترأس "الإنتاج الحربي" للجنة التصنيع الرقمي بالتعاون مع عدة جهات بالدولة.

وزير الإنتاج الحربي يبحث إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال (صور)
وزير الإنتاج الحربي يبحث إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال (صور)
وزير الإنتاج الحربي يبحث إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال (صور)
وزير الإنتاج الحربي يبحث إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال (صور)
وزير الإنتاج الحربي يبحث إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال (صور)
وزير الإنتاج الحربي يبحث إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الرمال (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الانتاج الحربي مصر الطاقة الشمسية الانتاج الحربي

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 13 ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ يوم

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 8 ساعات

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

منذ حوالي 5 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان رسميا عن نقيب المحامين الجديد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"العصار" يستقبل مدير الأعمال الدولية لشركة سيتك الصينية لبحث التعاون

"العصار" يبحث مع وكيل وزارة الدفاع الألمانية للشئون البرلمانية سبل التعاون المشترك

"العصار" يزور شركات صينية لبحث إقامة مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في مصر

وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يتعاونان لتصنيع السيارات الكهربائية

"توفيق" و"العصار" يبحثان أوجه التعاون بشأن تصنيع السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية

وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير ألمانيا لبحث التعاون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:03 ص

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

07:35 ص

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status