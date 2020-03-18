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حكيم يتصدر نتائج البحث على محرك البحث حوجل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:01 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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تصدر الفنان حكيم، محرك البحث جوجل، وذلك بعد مشاركة جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو وهو يغني لفيروس كورونا.

وعلق حكيم، على مقطع الفيديو قائلًا:"ربنا يحميكم ويحمي مصر وكل شعوب العالم من كل ابتلاء"، ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهوره.

يذكر أن آخر أعمال حكيم، أغنية "قلبي يا ناس"، الذي قدمها على طريقة الفيديو كليب، وطرحها على قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وصدره هذه الأغنية احتفالًا بعيد الحب، وهي من كلمات عصام حجاج، ومن ألحان تامر حجاج، ومن توزيع ميدو مزيكا، ومن غخراج مازن نيازي.
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الكلمات المفتاحية

اعراض فيروس كورونا الاولية

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