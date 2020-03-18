الغاء الاختبارات النهائية 1441 واستبدالها بوسائل تقويم تناسب المرحلة الحالية ( مرحلة العزل المنزلي ) | وزارة التربية والتعليم السعودية





قررت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، الغاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1441 ه، واستبدالها بوسائل التقويم التي تناسب المرحلة الحالية (مرحلة العزل المنزلي)، وذلك لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية وتقلي الدروس والشرح عبر المدرسة الافتراضية (التعليم عن بعد)، وذلك من خلال مجموعة من المنصات الالكترونية التي تعمل الوزارة بكل جهدها لتوفيرها للطلاب بحيث تستمر عملية التعليم لبقية دروس الفصل الدراسي الثاني إلكترونيًا.





وتهتم وزارة التعليم السعودية بتوفير البث المباشر بشكل يومي ضمن قنوات عين ومنصة التعليم الموحدة، والتي تقوم بخدمة جميع المراحل الدراسية والصفوف التي تتضمنها، ناهيك عن فتح بوابة المستقبل لاستقبال جميع الاستفسارات وتواصل الطالب مع المعلم من خلالها ومتابعة التقييم لحل الواجبات بدخول كل طالب عبر حسابه الشخصي في بوابة المستقبل واختيار اسم المنطقة والمدرسة التابع لها.





وتم انتشار بث المقابلة التي أجريت لوكيل وزارة التعليم العام محمد المقبل، وتصريحات من قبله تبين دراسة القرار المختص بامكانية الغاء الاختبارات النهائية لـ"الابتدائي والمتوسط والثانوي" في ضوء مرور الأزمة الحالية والعزل المنزلي الذي فرضته وزارة الصحة على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة لمختلف المدن والمناطق حتى إشعار آخر.





حقيقة الغاء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441هـ

وقال المقبل في تصريحات سابقة، بأن الوزارة تسعى لتوفير وسائل تقويم تتناسب مع المرحلة الحالية والمقبلة، بحيث يضمن لكل طالب وطالبة الحصول على الدرجات المستحقة دون الحاجة لإجراء اختبار ورقي وحضور لجنة اختبار رسمية، ويظهر ذلك جلياً في التصريح الذي قال فيه: "سوف يكون لدينا آليات تقييم تناسب المرحلة" إن كانت مشاركات أو تقارير أو مشاريع أو حلول واجبات واستبدالها بدرجات الاختبارات الورقية.



