فيروس كورونا وراء تأجيل فيديو كليب "اللي فات مات" لخالد سليم

كشف الفنان خالد سليم أن سبب تأخر نزول كليبه الجديد "اللى فات مات"يعود إلى فيروس "كورونا" الذي اجتاح البلاد مؤخرًا،كما طلب من المواطنين المصرىين بضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية والصحية لكي نستطيع مواجهة فيروس كورونا ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر خالد سليم مقطع فيديو قال فيه: "كان المفروض يوم السبت اللى فات أنزل الفيديو كليب الجديد (اللى فات مات) لكن بسبب الظروف اللى بتمر على مصر والعالم كله معرفتش أنزل حاجة وأبقى فرحان بيها وفي ناس بتعاني وناس تعبانة وممكن مرض يؤثر على حياتها وممكن يكون حاجة صعبة فى حياتهم".



وتابع خالد سليم قائلًا: "قررت أنا وفريق العمل تأجيل نزول الكليب حتى هدوء الأوضاع، وأقدر أفرح بيها وأفرح الناس بيها".





ووجه خالد سليم رسالة للشعب المصري لكي نستطيع مواجهة فيروس كورونا، حيث قال:"لازم كلنا نبقى إيد واحدة وقلب واحد، ونتعاون مع بعض إننا نعدي المرحلة دي على خير ونواجه كورونا بقمة الوعي والجدية والالتزام بالإرشادات الطبية".



واستكمل خالد سليم قائلًا: "نصيحة مهمة نبعد تمامًا عن التجمعات الكبيرة ونحافظ على نظافة أولادنا ونفضل قاعدين فى البيت على قد ما نقدر عشان نقدر نعدي المرحلة".



يُشار أن أغنية "اللى فات مات"، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل،ميكس وماسترينج أمير محروس، إخراج ريشة سركيس.



وفي سياق آخر، يحضر خالد سليم حاليًا لأغنية أخرى بعنوان "عشمنى" وهي من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يتم تصوريها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"،والمسلسل من إخراج منال الصيفي، تأليف إنجي علاء، إنتاج سينرجي،بطولة درة،خالد سليم، نيكولا معوض، إسلام جمال،أشرف زكي،عمر الشناوي.كشف الفنان خالد سليم أن سبب تأخر نزول كليبه الجديد "اللى فات مات"يعود إلى فيروس "كورونا" الذي اجتاح البلاد مؤخرًا،كما طلب من المواطنين المصرىين بضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية والصحية لكي نستطيع مواجهة فيروس كورونا ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر خالد سليم مقطع فيديو قال فيه: "كان المفروض يوم السبت اللى فات أنزل الفيديو كليب الجديد (اللى فات مات) لكن بسبب الظروف اللى بتمر على مصر والعالم كله معرفتش أنزل حاجة وأبقى فرحان بيها وفي ناس بتعاني وناس تعبانة وممكن مرض يؤثر على حياتها وممكن يكون حاجة صعبة فى حياتهم".



وتابع خالد سليم قائلًا: "قررت أنا وفريق العمل تأجيل نزول الكليب حتى هدوء الأوضاع، وأقدر أفرح بيها وأفرح الناس بيها".





ووجه خالد سليم رسالة للشعب المصري لكي نستطيع مواجهة فيروس كورونا، حيث قال:"لازم كلنا نبقى إيد واحدة وقلب واحد، ونتعاون مع بعض إننا نعدي المرحلة دي على خير ونواجه كورونا بقمة الوعي والجدية والالتزام بالإرشادات الطبية".



واستكمل خالد سليم قائلًا: "نصيحة مهمة نبعد تمامًا عن التجمعات الكبيرة ونحافظ على نظافة أولادنا ونفضل قاعدين فى البيت على قد ما نقدر عشان نقدر نعدي المرحلة".



يُشار أن أغنية "اللى فات مات"، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل،ميكس وماسترينج أمير محروس، إخراج ريشة سركيس.



وفي سياق آخر، يحضر خالد سليم حاليًا لأغنية أخرى بعنوان "عشمنى" وهي من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يتم تصوريها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"،والمسلسل من إخراج منال الصيفي، تأليف إنجي علاء، إنتاج سينرجي،بطولة درة،خالد سليم، نيكولا معوض، إسلام جمال،أشرف زكي،عمر الشناوي.