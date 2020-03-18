Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس كورونا وراء تأجيل فيديو كليب "اللي فات مات" لخالد سليم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:52 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
كشف الفنان خالد سليم أن سبب تأخر نزول كليبه الجديد "اللى فات مات"يعود إلى فيروس "كورونا" الذي اجتاح البلاد مؤخرًا،كما طلب من المواطنين المصرىين بضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية والصحية لكي نستطيع مواجهة فيروس كورونا ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر خالد سليم مقطع فيديو قال فيه: "كان المفروض يوم السبت اللى فات أنزل الفيديو كليب الجديد (اللى فات مات) لكن بسبب الظروف اللى بتمر على مصر والعالم كله معرفتش أنزل حاجة وأبقى فرحان بيها وفي ناس بتعاني وناس تعبانة وممكن مرض يؤثر على حياتها وممكن يكون حاجة صعبة فى حياتهم".

وتابع خالد سليم قائلًا: "قررت أنا وفريق العمل تأجيل نزول الكليب حتى هدوء الأوضاع، وأقدر أفرح بيها وأفرح الناس بيها".


ووجه خالد سليم رسالة للشعب المصري لكي نستطيع مواجهة فيروس كورونا، حيث قال:"لازم كلنا نبقى إيد واحدة وقلب واحد، ونتعاون مع بعض إننا نعدي المرحلة دي على خير ونواجه كورونا بقمة الوعي والجدية والالتزام بالإرشادات الطبية".

واستكمل خالد سليم قائلًا: "نصيحة مهمة نبعد تمامًا عن التجمعات الكبيرة ونحافظ على نظافة أولادنا ونفضل قاعدين فى البيت على قد ما نقدر عشان نقدر نعدي المرحلة".

يُشار أن أغنية "اللى فات مات"، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل،ميكس وماسترينج أمير محروس، إخراج ريشة سركيس.

وفي سياق آخر، يحضر خالد سليم حاليًا لأغنية أخرى بعنوان "عشمنى" وهي من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يتم تصوريها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"،والمسلسل من إخراج منال الصيفي، تأليف إنجي علاء، إنتاج سينرجي،بطولة درة،خالد سليم، نيكولا معوض، إسلام جمال،أشرف زكي،عمر الشناوي.كشف الفنان خالد سليم أن سبب تأخر نزول كليبه الجديد "اللى فات مات"يعود إلى فيروس "كورونا" الذي اجتاح البلاد مؤخرًا،كما طلب من المواطنين المصرىين بضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية والصحية لكي نستطيع مواجهة فيروس كورونا ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر خالد سليم مقطع فيديو قال فيه: "كان المفروض يوم السبت اللى فات أنزل الفيديو كليب الجديد (اللى فات مات) لكن بسبب الظروف اللى بتمر على مصر والعالم كله معرفتش أنزل حاجة وأبقى فرحان بيها وفي ناس بتعاني وناس تعبانة وممكن مرض يؤثر على حياتها وممكن يكون حاجة صعبة فى حياتهم".

وتابع خالد سليم قائلًا: "قررت أنا وفريق العمل تأجيل نزول الكليب حتى هدوء الأوضاع، وأقدر أفرح بيها وأفرح الناس بيها".


ووجه خالد سليم رسالة للشعب المصري لكي نستطيع مواجهة فيروس كورونا، حيث قال:"لازم كلنا نبقى إيد واحدة وقلب واحد، ونتعاون مع بعض إننا نعدي المرحلة دي على خير ونواجه كورونا بقمة الوعي والجدية والالتزام بالإرشادات الطبية".

واستكمل خالد سليم قائلًا: "نصيحة مهمة نبعد تمامًا عن التجمعات الكبيرة ونحافظ على نظافة أولادنا ونفضل قاعدين فى البيت على قد ما نقدر عشان نقدر نعدي المرحلة".

يُشار أن أغنية "اللى فات مات"، تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع أحمد عادل،ميكس وماسترينج أمير محروس، إخراج ريشة سركيس.

وفي سياق آخر، يحضر خالد سليم حاليًا لأغنية أخرى بعنوان "عشمنى" وهي من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يتم تصوريها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"،والمسلسل من إخراج منال الصيفي، تأليف إنجي علاء، إنتاج سينرجي،بطولة درة،خالد سليم، نيكولا معوض، إسلام جمال،أشرف زكي،عمر الشناوي.
Advertisements

أخبار تهمك

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 19 ساعة

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أول توقيع من المصري على أزمة كريم العراقي مع الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصريحات صادمة.. الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يتوفر إلا بعد عام

منذ أقل من ساعتين

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 5 ساعات

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ يوم

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:03 ص

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

07:35 ص

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

09:20 ص

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status