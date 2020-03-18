Advertisements
Advertisements
Advertisements

أغنية "جنة تكفينا" لمحمود العسيلي تتصدر تريند يوتيوب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:48 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements
تصدرت أغنية "جنة تكفينا" للفنان محمود العسلي التي اصدرها منذ ساعات على طريقة الفيديو الكليب، لائحة الأكثر تداولًا بموقع "يوتيوب".

أغنية "جنة تكفينا"، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي، أغنية "ملايين"، التي قدمها على طريقة الفيديو كليب، وطرحها على قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية جدًا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان محمود العسيلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 12 ساعة

أول توقيع من المصري على أزمة كريم العراقي مع الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصريحات صادمة.. الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يتوفر إلا بعد عام

منذ أقل من ساعتين

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 12 ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ يوم

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 6 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على عدد مشاهدات "سهلة وبسيطة" للعسيلي عبر يوتيوب (فيديو)

مشاهدات "سهلة وبسيطة" للعسيلي تقترب من نصف مليون مشاهدة خلال 72 ساعة (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات "سهلة وبسيطة" للعسيلي عبر يوتيوب (فيديو)

كليب العسيلي الجديد يحقق مشاهدات قياسية خلال 24 ساعة (فيديو)

فيديو كليب محمود العسيلي الجديد يسجل أكثر من نصف مليون مشاهدة (فيديو)

"إنتي وأنا" للعسيلي تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:03 ص

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

07:35 ص

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

09:20 ص

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status