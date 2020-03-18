أغنية "جنة تكفينا" لمحمود العسيلي تتصدر تريند يوتيوب

تصدرت أغنية "جنة تكفينا" للفنان محمود العسلي التي اصدرها منذ ساعات على طريقة الفيديو الكليب، لائحة الأكثر تداولًا بموقع "يوتيوب".



أغنية "جنة تكفينا"، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي، أغنية "ملايين"، التي قدمها على طريقة الفيديو كليب، وطرحها على قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية جدًا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان محمود العسيلي.