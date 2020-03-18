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انهيار منزل مكون من طابقين في سوهاج

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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انهار منزل مكون من طابقين بقرية أم دومه بمركز طما شمال محافظة سوهاج، ولم ينتج عن الحادث أي خسائر بالأرواح، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، بحدوث انهيار منزل بدائرة المركز، دون حدوث إصابات بشرية بين قاطنى المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد عبد الرؤف رئيس وحدة مباحث المركز، بانهيار منزل بناحية أم دومه دائرة المركز.

أنتقل مأمور وضباط مركز سوهاج، وقوات إدارة الحماية المدنية، إلى مكان انهيار المنزل، وتبين من الفحص انهيار منزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر والطين، على مساحة 120 مترا مأهول بالسكان، ملك المدعو " حماده م ا س" 32 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية "دون حدوث إصابات ".

نتج عن ذلك نفوق رأس ماشية، وبسؤال مالك المنزل "حمادة م. ا. س " قرر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية وإخطار إدارة الطب البيطرى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



ويذكر أنه قد شهدت قرية التل الزوكى دائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، انهيار جزئى بحجرة بالطابق الأول العلوى والأراضى دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الانهيار.

انتقل العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بحدوث انهيار جزئى بمنزل بناحية تل الزوكي دائرة المركز.

وتبين انهيار جزئى بحجرة بالطابق الأول علوي والأرضى من الخلف بمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة " 120 " مترا ملك المدعو "علي م ح ا" 62 سنة عامل ويقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته "دون حدوث إصابات ".

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الكلمات المفتاحية

محافظة سوهاج انهار منزل مكون من طابقين أم دومه بمركز طما

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