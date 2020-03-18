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ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.89% خلال مستهل التعاملات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:32 ص
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.89% رابحا 15.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1766.40 نقطة، فى أول ارتفاع له بعد سلسلة من التراجعات نتيجة هبوط أسواق المال العالمية لمخاوف انتشار فيروس كورونا.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 113.6 مليون سهم محققة ما قيمته 64 مليون درهم من خلال تنفيذ 1135 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 13 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 8.66%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.53%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.94%.
 
 
 

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