رئيس يوفنتوس يتبرع بـ10 ملايين يورو لمكافحة كورونا

تبرع أندريا أنييلّي مالك نادي يوفنتوس بـ 10 ملايين يورو نيابة عن عائلته للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية.

وذكرت عائلة أنييلي في بيان لها أنها تبرعت بهذا المبلغ "لصالح هيئة الحماية المدنية المسؤولة عن إدارة هذه الأزمة".



وتمتلك عائلة أنييلّي شركات عدة مثل "فيات كرايسلر" و"فيراري" .



وكان يوفنتوس قد أعلن إصابة لاعبيه دانييلّي روجاني، وبليز ماتويدي بفيروس كورونا، بينما يخضع أكثر من 100 شخص من لاعبي وموظفي السيدة العجوز للحجر الصحي حاليا، احترازيا.





