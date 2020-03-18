شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

في وقت يحصد كورونا يوماً بعد يوم أرواح الآلاف حول العالم أجمع، وتتسابق الدول على التوصل إلى لقاح يقضي على هذا الوباء،

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية، أعلنت أنها مستعدة لأن تقدم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من "بلاكنيل"، الدواء المضاد للملاريا الذي تنتجه والذي برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة فرانس برس، تعهد متحدث باسم الشركة الفرنسية، إنه على ضوء النتائج المشجعة لدراسة أجريت على هذا الدواء، بوضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"، مشدداً في الوقت نفسه على أن المجموعة الدوائية مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج".

وذكر المتحدث باسم الشركة الفرنسية، أن "بلاكنيل" عقار مكون من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

وقد أجرى مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، البروفسور ديدييه راوول، يوم الاثنين الماضي، تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن يساهم في القضاء على كورونا.

وبحسب الدراسة التي أجراها راوول على 24 مريضاً بالفيروس، فقد اختفى كورونا من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم العقار.

وأشارت الشركة الفرنسية، إلى أن هذه الكمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.