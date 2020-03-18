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تحديد موعد جديد لاستئناف الدوري المصري

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:01 ص
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بوابة الفجر
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كشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في اتحاد الكرة عن موعد جديد لعودة بطولة الدوري المصري بعد فترة التوقف.


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قراراً بتعليق مسابقة الدوري المصري كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا.


وقال الشوربجي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: بطولة الدوري لن تعود قبل شهر مايو المقبل، والبطولة ستنتهي في أغسطس.


وعن استئناف الاهلي الزمالك ضد عقوبات السوبر المصري قال: هناك اجتماع للجنة التظلمات في الايام القليلة المقبلة لحسم مصير العقوبات وستكون وفقاً للائحة.


واضاف: التأخر في حسم ملف العقوبات بسبب عدم انتظام المسابقة وتعطلها في الوقت الحالي.


ويأمل الأهلي في تقليص عقوبة محمود كهربا كما يترقب الزمالك تقليص عقوبة إمام عاشور بجانب عقوبة شيكابالا.

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