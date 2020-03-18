الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا وإجمالي حالات الشفاء يرتفع إلى 15، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وارتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت من فيروس كورونا إلى 9، كما سجلت69 حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر معاقبة كل من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بـ"الحبس أو الغرامة أو الاثنين معًا".

وقد أعلن مجلس الوزراء الكويتي، تغليظ العقوبة على من يخالف القرارات المتعلقة بفيروس كورونا بـ"الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 الف دينار ولا تزيد عن 30 الف دينار".

وكانت السلطات الكويتية، قد استحدثت حكمًا بالقانون يقضي بـ"معاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية، وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عندي مقصود بالحبس لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لتنقل عن 10 آلاف دينار كويتي"، مقرًا بزيادة ميزانية الوزارات لتغطية الاحتياجات الطارئة لمواجهة كورونا.