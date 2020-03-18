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وفاة نجم أفلام الويسترن الأمريكي "ستيوارت وايتمان" عن عمر يناهز الـ 92

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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توفى نجم أفلام الويسترن الأمريكي سيتورات وايتمان عن عمر يناهز الـ 92 عام، بعد أن قدم مسيرة فنية حافلة بعالم صناعة سينما الغرب الشرس بهوليوود.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن النجم الكبير، توفى في منزله بمدينة "مونتسيتو" بولاية كاليفورنيا الأمريكية وسط تواجد أفراد اسرته.

وعرف وايتمان بتقديمه للسينما العديد من الأعمال السينمائية المميزة مثل فيلم The Comancheros في عام 1961، وفيلم آخر بعنوان The Longest Day في عام 1962.
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