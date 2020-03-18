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سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-3-2020 في البنوك المصرية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:53 ص
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بوابة الفجر
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سعر الدولار اليوم 

حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-3- 2020، على استقراره في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في ظل توقعات بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد خفض البنك المركزى أسعار الفائدة أمس بنسبة 3% وجاءت الاسعار على النحو التالي:
 
 سعر الدولار في البنوك اليوم 

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
 

سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.





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