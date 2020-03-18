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أجاي ديفجان يحتفل بمرور عامين على طرح فيلم Raid

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:57 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفل النجم أجاي ديفجان بمرور عامين على طرح فيلم Raid بمشاركته مع متابعيه لفيديو من كواليس تصوير الفيلم نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

ونقل موقع "إنديا توداي" الفيديو الذي نشره أجاي، من الفيلم الذي جسد به شخصية موظف بمصلحة ضرائب الدخل.

وأخرج الفيلم للسينما المخرج الهندي الكبير Raj Kumar Gupta، وشاركت في بطولته النجمة "مالينا باتنيك" في دور زوجة شخصية أجاي بالفيلم.
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