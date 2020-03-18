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كاران جوهار يؤجل المشاريع السينمائية بشركته للانتاج بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:55 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اعلن المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار عن وقف كافة أعمال الانتاج السينمائي بشركته "دهرما برودكشن" لأجل غير مسمى.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي" فإن وقف كاران جوهار لأعمال الانتاج بشركته يرجع للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وارتفاع عدد الحالات المصابة به حول العالم لأكثر من 169 ألف حالة.

ونشر كاران عبر الصفحة الرسمية لشركة الانتاج الخاصة به على موقع تويتر بيان رسمي يعلن به وقف أعمال الانتاج بعدد من الافلام منها فيلم فيلم للنجم أكشاي كومار.

كما تم تاجيل طرح عدد كبير من الأفلام بصالات العرض السينمائية بالهند، منها فيلم برانيتي شوبرا الجديد مع النجم أجرون كابور.
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