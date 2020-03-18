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زوجة جوني ديب السابقة تدعمه في قضيته ضد آمبر هرد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:52 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تلقى النجم جوني ديب دعما من زوجته السابقة فانيسا بارادايس، في ضيته ضد زوجته السابقة أمبر هرد التي قد يضطر بها ديب لدفع تعويضات تصل لـ 50 مليون دولار.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن فانيسا قالت في تصريحات للصحافة، أنها تعلم أن كافة ادعائات أمبر ضد جوني كاذبة وليست لها اساس من الصحة.

وأكدت فانيسا على أن جوني من الشخصيات العطوفة وحسنة المراس التي التقت بها في حياتها، ولا يمكن أن يقدم على أفعال مثل تلك التي تتهمه بها أمبر هرد.

كما تلقى ديب دعما من عدد من أصدقائه المشاهير مثل بينولبي كروز ووينونا ريدر، الذين دعموه جميعا ضد ادعائات أمبر هرد.
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