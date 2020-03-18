سلوى محمد علي ضيفة شرف مسلسل "بـ100 وش"

تُشارك الفنانة سلوى محمد علي في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"بـ 100 وش"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف في الحلقات الأولى من المسلسل.



يشار أن مسلسل "بـ 100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى منصور،شريف دسوقي، لؤي عمران،علا رشدي،من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، وﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي.





وتجسد نيللى كريم خلال أحداث المسلسل دور فتاة تُدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، ولكنها تحب النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها، وذلك بمساعدة الفنان آسر ياسين.



وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال الفنانة سلوى محمد علي الدرامية مشاركتها في مسلسل "بدل الحدوتة تلاته"، والمسلسل بطولة دنيا سمير غانم،هشام ماجد،سمير غانم،إخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.