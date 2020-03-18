هكذا يقضي نجوم هوليوود فترة الحجر الصحي بمنازلهم



ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات لنجوم ونجمات هوليوود بعالم الموضة والموسيقى والسينما، قاموا بنشرها عن الساعات التي يقضونها بمنازلهم خلال الحجر الصحي.



ومن ضمن هؤلاء النجوم، نشرت الصحيفة البريطانية لقطات لكل من كيندل جينر، وإيما روبرتس وشارون ستون، وأماندا سيفريد، وبيلا حديد.



بالإضافة لجاستن بيبر، وزوجته عارضة الازياء هايلي بالدوين، في ظل ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة لـ 7000 حالة.



استخوذ الخوف من فيروس كورونا المستجد على كافة أنحاء العالم، في حين اتجهت الانظار للطريقة التي يتعامل بها نجوم ونجمات هوليوود مع المرض والظروف المعيشية التي فرضها على الجميع في هذا الوقت الحرج.