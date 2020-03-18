لويس توملينسون ينضم لقائمة الفنانين المتضررين بسبب كورونا



يأتي ذلك بعد أن أضطر لويس لألغاء جولته الفنية بكافة أنحاء اوروبا، التي كان سيروج خلالها لألبومه الجديد، بعد أن كان مقررا انطلاقها في يوم 23 مارس.



جدير بالذكر أنه سبق وأن ألغت الأكاديمية الأمريكية لموسيقى الكانتري حفل توزيع جوائز هذا النوع الشهير من اغاني الجنوب الأمريكية، بسبب فيروس كورونا.



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن حفل توزيع جوائز موسيقى الكانتري كان مقررا اقامته في يوم 5 من شهر أبريل المقبل.



وكانت ستحتضن فعاليات الحفل قاعة فندق MGM Garden Arena بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، وكان مقررا بثه على قنوات CBS.



وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن الحفل قد تم تأجيله رسميا في شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد اليوم مع اقتراب الشهر.



اضطر نجم فريق وان دايركشن السابق لويس توملينسون لتأجيل جولته الفنية داخل المملكة المتحدة بسبب فرض الحجر الصحي على البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.