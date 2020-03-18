بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا.. إدريس إلبا يوجه رسالة لمتابعيه



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ألبا انضم لعدد من نجوم هوليوود الكبار الذين أعلن عن اصابتهم رسميا، مثل النجم توم هانكس، ومدير شركة الانتاج الموسيقي العالمية لوسيان جرينج.



وقالت الصحيفة أن إدريس وجه رسالة لمتابعيه على منصات التواصل بعدم الهلع والتعامل دائما مع تفشي المرض بهدوء، بشرط الالتزام بتعليمات السلامة دائما أثناء ضاء ساعات الحجر الصحي.



كما طمأن إدريس متابعيه بأنه يشعر بأنه بخير ولا توجد أي أعراض تدل على مضاعفات بخصوص المرض.



أعلن أول أمس النجم إدريس إلبا عن اصابته رسميا بفيروس كورونا، عبر منشور له نشره على حسابه الخاص على موقع أنستجرام.