إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات إلى 427 حالة

سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات 427.

وقد ارتفع عدد المصابين في إسرائيل بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية من 337 إلى 427 حالة، بحسب الأرقام الحديثة لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن 5 من المرضى في حالة حرجة، بينما تعتبر أعراض 10 أشخاص آخرين متوسطة الخطورة، وتعد حالة الغالبية الساحقة من المصابين خفيفة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين لا يزال عند نقطة 11 شخصا.