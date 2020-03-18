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نيوزيلندا تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:13 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وجميعها لدى أشخاص سافروا إلى الخارج في الآونة الأخيرة.

 

وأعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 20 حالة؛ وفقا لوكالة "رويترز".

 

وكانت نيوزيلندا، قد فرضت قيودا صارمة على الحدود يوم السبت وطلبت من كل الوافدين إليها عزل أنفسهم كما حظرت التجمعات العامة الكبيرة لاحتواء تفشي الفيروس.


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